В ОРДЛО доставили 28 тонн гумпомощи от ООН

В понедельник, 27 декабря, на временно оккупированную территорию через КПВВ "Счастье" была доставлена гуманитарная помощь весом 28 тонн. Ее предоставило Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций, сообщает РБК-Украина.

Среди гуманитарной помощи были строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерную технику.

"Движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для граждан, которые намерены пересечь линию разграничения, остается заблокированным оккупантами" , - говорится в сообщении.

При этом пограничники отметили, что гуманитарный груз является крайне необходимой помощью, обеспечивающей поддержку гражданскому населению, пострадавшему в результате вооруженной агрессии РФ.