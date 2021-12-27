"Ковидную тысячу" разрешат тратить на лекарства: какие условия

Полностью привитым от коронавируса украинцам разрешат тратить на лекарства 1000 грн, выплаченные по программе "єПідтримка". Сделать это смогут только те, кто старше 60 лет и получил две дозы вакцины, сообщает Обозреватель.

Такие изменения в программе произойдут в январе 2022 года. Об этом заявила первая вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба Минэкономики.

"С января 2022 года программа "єПідтримка" будет модифицирована. Дадим возможность людям старше 60 лет направить средства на приобретение лекарств" , – сказала Свириденко.

Правда, каким именно будет этот механизм, она не уточнила.

Пока что украинцы могут потратить "ковидную тысячу" только на книги, походы в театры, кинотеатры или на концерты, билеты на самолеты и поезда (только в пределах страны), абонементы в фитнес-клубы или посещение спортзалов. Чаще всего, кстати, покупают книги.

Никакого специального списка торговых точек, где разрешается платить "тысячей за вакцинацию", не предусмотрено. Система определяет это автоматически на основании специальных MCC-кодов, которые свидетельствуют о сфере деятельности предприятия.

По словам Свириденко, в следующем году произойдут и другие изменения в программе "єПідтримка". Подробностей пока нет – по словам министра, новшества будут зависеть от того, каким именно отраслям экономики понадобится поддержка государства.

Свириденко также уточнила, что к 27 декабря заявки на получение "1000 грн за вакцинацию" в приложении Дія подали 5,5 млн украинцев, банковские карты оформили 6,5 млн человек. Из бюджета уже потратили 3 млрд грн – то есть по тысяче гривен выплатили трем миллионам человек. Остальные ждут своей очереди.

Чтобы получить "1000 грн за вакцинацию", нужно:

в приложении Дія последней версии перейти в раздел "Услуги"

найти и выбрать услугу "єПідтримка";

пройти проверку на соответствие критериям получателя (возраст более 18 лет, наличие "зеленого" сертификата о вакцинации);

открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.

Оформить карту можно в одном из банков, которые сотрудничают с программой. Сейчас это ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, А-банк, Альфа-банк, Укргазбанк. Мобильные приложения этих банков тоже следует обновить.