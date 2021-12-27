Центры вакцинации в Украине закроют на этой неделе

В Украине на этой неделе перестанут работать центры вакцинации от коронавируса, сообщает РБК-Украина.

В первые дни после празднования Нового года Минздрав дает возможность отдохнуть медицинским работникам. В оставшиеся дни пункты вакцинации будут работать по обычному расписанию.

В Украине создали более 1,4 тысячи мобильных бригад, более 3,3 тысячи пунктов прививки и более 500 центров вакцинации, отметили в Минздраве.

Ученые спрогнозировали развитие COVID в начале 2022

Национальная академия наук спрогнозировала развитие распространения COVID в Украине в начале 2022 года. Возможен рост случаев заражения до 7 тысяч в сутки.

Отметим, вся Украина перешла в "желтую" зону карантина.