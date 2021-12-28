Эти сумки будут самыми модными в 2022
Перед тем, как отправиться с подругами на шопинг – выбрать сумку перед новым сезоном, мы часто перебираем сто вкладок и страниц в соцсетях, чтобы выяснить, какие модели будут актуальными, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
Стилист Самаль Сан в своем Instagram составила небольшой гид по самым трендовым сумкам будущего года – от моделей с бахромой до уже привычных плетеных и структурных сумок-коробок.
Самые модные сумки 2022 года
- Сумки-"плетенки"
- Геометричный принт
- Меховая сумка пригодится в холода
- Сумка ассиметричной формы
- Модели с бахромой были популярными в прошлом году, а теперь торжественно переходят в новый сезон!
- Сумки-коробки
- Сумка-мессенджер
- Дорожные сумки тоже должны быть яркими!
- Сумки цвета металлик