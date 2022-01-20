Самые модные сумки в 2022

Перед тем, как отправиться с подругами на шопинг – выбрать сумку перед новым сезоном, мы часто перебираем сто вкладок и страниц в соцсетях, чтобы выяснить, какие модели будут актуальными, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Стилист Самаль Сан в своем Instagram составила небольшой гид по самым трендовым сумкам 2022 года – от моделей с бахромой до уже привычных плетеных и структурных сумок-коробок.

Самые модные сумки 2022 года

Сумки-"плетенки"

Геометричный принт

Меховая сумка пригодится в холода

Сумка ассиметричной формы

Модели с бахромой были популярными в прошлом году, а теперь торжественно переходят в новый сезон!

Сумки-коробки

Сумка-мессенджер

Дорожные сумки тоже должны быть яркими!

Сумки цвета металлик