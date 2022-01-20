Самые модные сумки в 2022

Перед тем, как отправиться с подругами на шопинг – выбрать сумку перед новым сезоном, мы часто перебираем сто вкладок и страниц в соцсетях, чтобы выяснить, какие модели будут актуальными, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Стилист Самаль Сан в своем Instagram составила небольшой гид по самым трендовым сумкам 2022 года – от моделей с бахромой до уже привычных плетеных и структурных сумок-коробок.

Самые модные сумки 2022 года

  • Сумки-"плетенки"

Эти сумки будут самыми модными в 2022: стилист показала топ ярких моделей (фото)

  • Геометричный принт

Эти сумки будут самыми модными в 2022: стилист показала топ ярких моделей (фото)

  • Меховая сумка пригодится в холода

Эти сумки будут самыми модными в 2022: стилист показала топ ярких моделей (фото)

  • Сумка ассиметричной формы

Эти сумки будут самыми модными в 2022: стилист показала топ ярких моделей (фото)

  • Модели с бахромой были популярными в прошлом году, а теперь торжественно переходят в новый сезон!

Эти сумки будут самыми модными в 2022: стилист показала топ ярких моделей (фото)

  • Сумки-коробки

Эти сумки будут самыми модными в 2022: стилист показала топ ярких моделей (фото)

  • Сумка-мессенджер

Эти сумки будут самыми модными в 2022: стилист показала топ ярких моделей (фото)

  • Дорожные сумки тоже должны быть яркими!

Эти сумки будут самыми модными в 2022: стилист показала топ ярких моделей (фото)

  • Сумки цвета металлик
Эти сумки будут самыми модными в 2022: стилист показала топ ярких моделей (фото)
Сумки на 2022 год (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

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