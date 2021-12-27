Порошенко рассказал, когда вернется в Украину

Пятый президент Украины лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину в первой половине января 2022 года. В настоящее время он находится за границей, где проводит ряд официальных встреч, сообщает Обозреватель.

Свое намерение он подтвердил в интервью "5 каналу". Политик пообещал, что ответит на все вопросы, касающиеся объявления ему подозрения в государственной измене. Речь идет о деле закупок угля с временно оккупированных территорий в 2014-2015 годах.

При этом политик подчеркнул, что не собирается согласовывать свой график с Банковой.

"В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма" , – отметил Порошенко.

Напомним: Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В партии "Европейская солидарность" назвали дело сфабрикованным. По словам секретаря СНБО в 2014-2019 годах Александра Турчинова, подозрение превратится в фарс, как и все предыдущие дела против пятого президента. В "ЕС" подтвердили, что подозрение касается дела о снабжении угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах. В то же время адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение незаконно и не имеет никаких правовых оснований. Он отметил, что ранее уже предусматривал именно такой ход и именно такой текст документа.