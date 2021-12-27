Газпром заявил о рекордном отборе газа из ПХГ

В России установились аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам – до -17 градусов, сообщает Корреспондент.

Производственный комплекс российского Газпрома уже пять дней работает на максимальных мощностях. Из ПХГ расходуется рекордный объем газа, говорится на сайте газового монополиста в понедельник, 27 декабря.

"С 22 декабря производственный комплекс Газпрома работает в режиме осенне-зимних максимумов. Причина – аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам – до -17 градусов в регионах действия Единой системы газоснабжения России (ЕСГ). Это на 9 градусов ниже климатической нормы для этого периода. В ночь с 25 на 26 декабря в Санкт-Петербурге была зафиксирована минимальная температура за последние 19 лет – минус 23 градуса", – говорится в сообщении по итогам оперативного совещания по вопросам режимов работы ЕСГ .

Указано, что для обеспечения надежных поставок потребителям Газпром вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет.