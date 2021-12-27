Газпром заявил о рекордном отборе газа из ПХГ
В России установились аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам – до -17 градусов, сообщает Корреспондент.
Производственный комплекс российского Газпрома уже пять дней работает на максимальных мощностях. Из ПХГ расходуется рекордный объем газа, говорится на сайте газового монополиста в понедельник, 27 декабря.
"С 22 декабря производственный комплекс Газпрома работает в режиме осенне-зимних максимумов. Причина – аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам – до -17 градусов в регионах действия Единой системы газоснабжения России (ЕСГ). Это на 9 градусов ниже климатической нормы для этого периода. В ночь с 25 на 26 декабря в Санкт-Петербурге была зафиксирована минимальная температура за последние 19 лет – минус 23 градуса", – говорится в сообщении по итогам оперативного совещания по вопросам режимов работы ЕСГ.
Указано, что для обеспечения надежных поставок потребителям Газпром вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет.
"Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы Газпрома достигали 1,656 млн куб. м в сутки. В эти же дни, 23 декабря зафиксирован исторический рекорд суточных поставок газа из России в Китай. Поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами", – отметили в концерне.