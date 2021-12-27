ЕС поддержал решение Дуды ветировать закон о польских СМИ

Заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова поддержала решение польского лидера заблокировать проект закона, ограничивающий участие иностранного капитала в теле и радиокомпаниях, сообщает Лента.Ру.

"Я приветствую заявление президента Дуды о том, что он наложил вето на этот закон. Это важный сигнал для диалога по свободе СМИ" , — рассказала она в своем Twitter-аккаунте о наложении Евросоюзом вето на скандальный проект закона.

В понедельник, 27 декабря, лидер Польши наложил вето на спорный закон и направил его в сейм на новое рассмотрение, поскольку, по его мнению, стране повредит спор, который возник бы при его одобрении.

Данный закон вызвал волну протестных акций по всей стране. По мнению польской оппозиции, законопроект является посягательством на свободу СМИ для того, чтобы прекратить деятельность неугодного властям страны телеканала.