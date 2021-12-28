Объявлен график ВНО в Украине на следующий год

В Украине с 1 февраля по 9 марта можно будет зарегистрироваться на прохождение внешнего независимого оценивания (ВНО). Сами экзамены стартуют с 23 мая, сообщает Сегодня.

Об этом сообщили на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Сколько экзаменов?

Каждый участник сможет пройти тестирование по пяти выбранным предметам из тринадцати основных. Важно отметить, что участникам ВНО предоставляется возможность заплатить за тестирование по предметам, которые превышают установленное количество.

График проведения ВНО

Регистрация участников ВНО начнется 1 февраля и завершится 9 марта. До 29 апреля продлится размещение приглашений, с 5 по 17 мая – дополнительный период регистрации. Основное тестирование будет проходить с 23 мая по 17 июня, а с 23 июня по 15 июля отведено время для дополнительной сессии.

Физика – 23 мая

Химия – 26 мая

Украинский язык и литература – 31 мая

Математика – 3 июня

Испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня

Английский язык – 7 июня

История Украины – 10 июня

География – 14 июня

Биология – 17 июня

Когда результаты ВНО?

Оглашение первых результатов основной сессии состоится до 7 июня, остальных – до 30 июня. Результаты дополнительной сессии будут оглашаться до 20 июля.

Дополнительная сессия ВНО

Для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной сессии ВНО, будет проводиться дополнительная сессия.

Дети из оккупированных Крыма и Донбасса смогут поступить в вузы без ВНО – Зеленский

Молодежь из временно оккупированного Крыма и ОРДЛО сможет получить бесплатное образование в Украине без внешнего независимого оценивания (ВНО). Теперь детям с оккупированных территорий не нужно сдавать экзамены, чтобы поступить в вуз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежегодном обращении к Верховной Раде.

"Мы боремся за нашу молодежь и существенно упростили школьникам из Крыма и с временно оккупированного Донбасса доступ к высшему образованию в Украине: без ВНО, безвозмездно, без ограничений, без каких-либо условий в любой университет Украины" , – сказал он.

При этом остальным детям придется писать тесты.