Санду исключила вступление Молдовы в НАТО

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что республика не собирается вступать в НАТО, так как это запрещено конституцией страны, сообщает Лента.Ру.

Об этом она рассказала в эфире молдованского телеканала﻿. Как отметила политик, менять основной закон пока никто не планирует, а конституция государства исключает вступление в состав Североатлантического альянса.

"Прописано, что мы нейтральная страна, никто не менял конституцию, нет подобных инициатив, мы ни для кого не представляем никакой военной угрозы, хотим, чтобы ситуация развивалась мирно" , — подчеркнула глава государства.

Несмотря на нейтральный статус, с 1994 года Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе работает информационный центр альянса. В декабре 2017 года в столице открылось бюро по связям НАТО.