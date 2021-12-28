Медики выявили еще один симптом Омикрона

Медики выявили еще один симптом Омикрона

Кожная сыпь может указывать на заражение штаммом "Омикрон". Ранее ученые установили, что большинство проявлений нового варианта инфекции напоминает обычную простуду, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Согласно материалам Daily Express, медики и ученые, проанализировавшие данные приложения ZOE Covid Symptom (используется для наблюдения за симптомами COVID-19), пришли к выводу, что появление сыпи можно считать ключевым признаком нового штамма.

"У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие, наоборот, отмечали, что припухлости никак не беспокоят", - сказано в статье.

Кроме этого, уточняется, что сыпь может возникнуть на начальной стадии болезни и закрепиться на долгое время.

К признакам инфицирования "Омикроном", которые ранее были озвучены медиками, также относят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.

Новости

analytics