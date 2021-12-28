США на треть увеличили поставку сжиженного газа в ЕС - Bloomberg

Количество танкеров, перевозящих природный газ из США в Европу, за выходные, 25 и 26 декабря, выросло на треть, сообщает Лента.Ру.

Как передает агентство Bloomberg, в сторону Европы направляются 20 американских танкеров. По данным на 24 декабря, число танкеров с американским сжиженным природным газом (СПГ), предназначенным для европейских потребителей, составляло 15. Источники агентства заявили о наличии еще 14 судов, которые отправились в сторону Европы, но «ожидают окончательных решений».

Некоторые аналитики считают, что стоимость газа в Европе в ближайшие месяцы не снизится, более того, текущие котировки обещают региону рекордно дорогой газ даже летом 2022 года. 21 декабря биржевая стоимость газа в Европе увеличилась до 2150 долларов за тысячу кубометров и установила новый рекорд.

Рост стоимости голубого топлива в Европе происходило на фоне прекращения поставок «Газпромом» по газопроводу «Ямал-Европа». Топливо по нему пустили в реверсном направлении в сторону Польши.

После 21 декабря рынок немного стабилизировался: цена на газ снижается. Причину этого видят, в том числе в ожидании дополнительных партий СПГ.