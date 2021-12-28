В РФ назвали возможное место переговоров с НАТО

Швейцария в случае необходимости готова предоставить площадку для проведения саммита Россия – НАТО, который запланирован на 12 января 2022 года, сообщает Обозреватель.

Как пишут российские СМИ, об этом заявил официальный представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Валентин Кливаз.

"Швейцария готова предоставить свои добрые услуги, если они полезны и требуются" , – цитирует его российская пресса.

Как сообщается, Швейцария может выполнить роли страны-хозяйки или помочь в организации переговоров.

Также Кливаз отметиил, что не комментирует "конкретные события и запросы от сторон" по причине конфиденциальности.