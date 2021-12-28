Из конституции Беларуси решили убрать безъядерный статус

Из конституции Беларуси решили убрать упоминание о нейтральном и безъядерном статусе республики. Из статьи 18 предлагают убрать норму, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как передает белорусское издание "Белта", из действующей редакции предлагается убрать фразу: "Республика Беларусь имеет целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным".

Вместо этого там предлагается добавить фразу: "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

Конституционный референдум намечен на февраль 2022 года, однако его конкретная дата пока не объявлена. В свою очередь, проект изменений в конституцию был обнародован только 27 декабря.

О возможности появления на территории Беларуси ядерного оружия заявлял министр иностранных дел Владимир Макей. Позже Министерство иностранных дел России не исключило, что Москва может передать Беларуси ядерное оружие.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украину уже пугали размещением ядерного оружия в оккупированном Крыму, но и в случае Беларуси, если такая передача состоится, Киев будет знать, где находится часть российского ядерного потенциала.