В Конго произошли стычки армии и боевиков: десятки погибших

В Демократической Республике Конго произошли столкновения между армией и вооруженными группировками, погибли 12 гражданских и 38 боевиков, сообщает Укринформ.

Как передают западные СМИ, столкновения произошли в провинции Итури, где армия ведет боевые действия против «Объединенных Демократических Сил» (ОДС), аффилированных с ИГИЛ, и против местных повстанцев из группировки CODECO. Гражданские были убиты боевиками ОДС.

По данным СМИ, в ходе одной операции военные ДР Конго убили семь боевиков ОДС и взяли в плен еще одного. В другой операции, при поддержке вертолетов, был ликвидирован 31 боевик CODECO, еще несколько ранены.

Отмечается, что CODECO («Кооперация за развитие Конго») является религиозной сектой и вооруженной группировкой, в которую входят боевики из племени Ленду. ОДС является вооруженной группировкой, сформированной в 1990-х радикальными исламистами. С 2019 года эта группировка вошла в состав «Исламского государства» и действует совместно с боевиками ИГИЛ. ОДС стоят за последними атаками в столице Уганды Кампали в ноябре этого года. Тогда в результате взрывов возле управления полиции и здания парламента погибли четыре человека и более 30 получили травмы.

В СМИ отмечается, что Уганда и Демократическая Республика Конго совместно действуют против боевиков ОДС. Ранее ДР Конго согласилась провести антитеррористическую операцию, в том числе с применением авиаударов и наступлением сухопутных войск на регион, контролируемый ОДС.