Часть украинских роддомов попадут под сокращение

В 2022 году в Украине закроют часть роддомов. Это связано с новыми требованиями к количеству родов, которые выдвинула Национальная служба здоровья, сообщает Обозреватель.

Закрыться должны медучреждения, где рождается менее 150 детей в год, – их в стране насчитывается почти 70. Такая инициатива призвана снизить смертность младенцев в Украине, говорится в сюжете ТСН за 27 декабря.

По мнению чиновников, если родов немного, врачи теряют необходимую практику. Как отмечается, за год в Украине умерли 1469 новорожденных – этот показатель выше, чем в странах Европейского Союза.

Национальная служба здоровья выдвинула новые требования к роддомам. Источник: Pixabay

Президент ассоциации неонатологов Татьяна Знаменская отмечает, что даже 150 родов в год недостаточно для того, чтобы поддерживать квалификацию врачей на высочайшем уровне.

"В регионах нужно оставлять (медучреждения, – ред.), где 300 родов и больше в год" , – считает она.

Именно с таким минимальным показателем могут работать роддомы в Евросоюзе. Однако в Национальной службе здоровья к таким кардинальным переменам не готовы.

Как говорится в сюжете, менее 150 родов в Украине принимают почти 70 медучреждений.

"Из этих 70 30 принимают менее 50 родов в год. Мы не говорим о роддомах. Мы говорим о родильных отделениях в больницах" , – объяснила глава Национальной службы здоровья Наталья Гусак.

Такие отделения не смогут подписать соглашения с НСЗУ, поэтому не получат финансирование и должны будут закрыться. А оставшимся в ведомстве с 2022 года обещают поднять тариф за роды с 10 до 15 тысяч гривен.