В центре Москвы выпал из окна российский националист

В Москве погиб российский публицист националистического толка Егор Просвирнин, сообщает Интерфакс.

"Умер Егор Просвирнин. Я в шоке. Огромные соболезнования Марине и всей его семье" , - написал его знакомый, общественный деятель Роман Юнеман в своем фейсбуке.

Публицист Максим Кононенко в своем фейсбуке уточнил, что Просвирнин голым выпал из окна пятого этажа здания на Тверском бульваре.

Адвокат Матвей Цзен, ранее представлявший интересы Просвирнина, подтвердил "Интерфаксу" эту информацию. По его словам, полиция в ближайшее время проведет проверку обстоятельств смерти Просвирнина, по результатам которой будет установлено, имело ли место убийство или нет.

"Учитывая, что его смерть нельзя назвать естественной, конечно же правоохранительные органы проведут проверку. Я в настоящее время не исключаю никаких версий. Однако о каких-либо серьезных угрозах в адрес Егора, мне не известно" , - сказал он.

Просвирнину было 35 лет. Созданный Просвирниным сайт "Спутник и погром" был заблокирован в РФ в 2017 году по требованию Генпрокуратуры как экстремистский ресурс.