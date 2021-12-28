Грег Чапкис подарил супруге автомобиль за 3 миллиона гривень

Сын покойного украинского хореографа Григория Чапкиса - Грег - похвастался подарком, который преподнес своей супруге Эмбер, сообщает УНИАН.

Накануне Нового года он решил порадовать свою любимую и подарил ей элитный автомобиль Mercedes-Benz CLS Coupe, стоимость которого достигает трех миллионов гривень.

"Санта пришел раньше в этом году. И он хотел убедиться, что дорога его маленькой семьи будет стильной. Счастливого Рождества Эмбер, Николя, Макс. Папа любит вас очень сильно" , - подписал фото танцор.

Отметим, что Грег припарковал белый автомобиль с красным бантом прямо под домом. Его супруга Эмбер, кажется, не ожидала, что ее ждет именно такой подарок. На фото можно заметить, что она одновременно удивлена и очень рада.