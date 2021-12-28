В США сократили срок самоизоляции при COVID-19

Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США уменьшил установленный срок самоизоляции при заражении коронавирусом. Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает Лента.Ру.

Срок изоляции при COVID-19 сократили вдвое с десяти до пяти суток. Директор CDC Рошель Валенски подчеркнула, что рекомендованные требования обновили в том числе из-за быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса.

"Учитывая то, что мы в настоящее время знаем о COVID-19 и омикрон-варианте, CDC сокращает рекомендуемое время изоляции с десяти для людей с COVID-19 до пяти дней, если болезнь протекает бессимптомно, с последующим 5-дневным ношением маски в присутствии других" , — подчеркивается в заявлении ведомства.

Валенски добавила, что обновленные правила гарантируют безопасную повседневную жизнь.