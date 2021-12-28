Китай накопил большую часть мировых запасов зерна

Китай сумел накопить более половины мировых запасов кукурузы и других зерновых. ﻿Это привело к резкому росту цен на планете и голоду в ряде стран, сообщает УНИАН.

Как информируют азиатские СМИ, Китай поддерживает свои запасы продовольствия на исторически высоком уровне. Его запасы пшеницы могут удовлетворить внутренний спрос в течение полутора лет.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, ожидается, что в первой половине 2022 года Китай сосредоточит 69% мировых запасов кукурузы, 60% риса и 51% пшеницы.

Индекс цен на продовольствие, рассчитанный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, в ноябре был примерно на 30% выше, чем годом ранее. Накопление Китаем является одной из причин роста цен на продовольствие.