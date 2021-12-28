Стала известна дата переговоров США с РФ по Украине

10 января США и Россия будут вести переговоры насчет "напряжения вокруг Украины" и контроля над ядерным вооружением, сообщает Украинская правда.

Об этом в коментарии западному агенству AFP рассказал представитель службы национальной безопасности Белого дома. Представитель сказал, что "Штаты надеются на сотрудничество с Россией".

Затем ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января.