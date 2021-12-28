Снегопады, дожди и до -15 градусов: прогноз погоды на сегодня

Сегодня по всей территории Украины, кроме Закарпатья, ожидаются снегопады. В южных и центральных областях ожидаются ливни с мокрым снегом, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

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На западе сегодня будет снежить днем и ночью. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до -5, ночью похолодает до -2...-9.

Центральные области также будет засыпать снегом. Лишь в Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях прогнозируют ливни с мокрым снегом. Температура будет колебаться от -7 до -11 ночью и от -3 до -6 днем.

На севере прогнозируют снег днем и ночью. Термометры днем покажут от -4 до -7, а ночью столбики опустятся до -9...-12 градусов.

Восток будет заметать сильными снегопадами. Днем температура будет колебаться от -5 до -7, а ночью прогнозируют от -12 до -15 градусов.

В южных областях ожидаются дожди с мокрым снегом. Днем будет тепло, от +2 до +4, но ночью похолодает до -2...-5 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня также ожидаются снегопады. Температура воздуха днем в столице будет колебаться от -4 до -6 градусов. Ночью столбики термометров покажут от -8 до -10.