На Закарпатье задержали восемь мигрантов

В Закарпатской области пограничники Мукачевского отряда выявили группу мужчин, которые направлялись в Румынию. Их задержали, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что задержанные никаких документов при себе не имели. Все представились гражданами Пакистана, информирует Госпогранслужба.

Для проверки предоставленной информации и составления протоколов об административных правонарушениях иностранцев доставили в пограничное подразделение.

Устанавливаются лица, причастные к организации незаконного путешествия.