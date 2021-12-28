На Закарпатье задержали восьмерых мигрантов
В Закарпатской области пограничники Мукачевского отряда выявили группу мужчин, которые направлялись в Румынию. Их задержали, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что задержанные никаких документов при себе не имели. Все представились гражданами Пакистана, информирует Госпогранслужба.
Для проверки предоставленной информации и составления протоколов об административных правонарушениях иностранцев доставили в пограничное подразделение.
Устанавливаются лица, причастные к организации незаконного путешествия.