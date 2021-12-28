Иран требует от США снять нефтяные санкции

Власти Ирана перед началом нового раунда переговоров о ядерной программе Тегерана потребовали снять со страны санкции, введенные США и затрагивающие торговлю нефтью, сообщает Корреспондент.

Как заявил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян, задачей-минимумом очередной серии консультаций в Вене должно стать возвращение иранского экспорта нефти в норму и обеспечение доступа к вырученным за нефть деньгам в иностранных банках.

Как уже сообщалось, участники венских переговоров вновь обсуждают возможность снятия штрафных мер Вашингтона с Тегерана в обмен на согласие Ирана ограничить развитие его ядерной программы.