В Польше допускают любое развитие событий на границе Украины и РФ

Власти Польши не исключают любого варианта развития ситуации на границе Украины с Россией и сохраняют тесное сотрудничество с нашим государством, сообщает Укринформ.

Об этом рассказал Польскому радио глава Кабинета президента Польши Павел Шрот. По его словам, Анджей Дуда получает информацию о ситуации на украинско-российской границе – как от польских служб, так и от союзников Польши.

«Сейчас мы не исключаем ни одного варианта. Ситуация – серьезная. Мы тесно сотрудничаем с Украиной. Перед праздниками президент (Дуда – ред.) встречался с Президентом Владимиром Зеленским в формате Люблинского треугольника. В ближайшее время – это не последние контакты, сотрудничество очень интенсивное» , - рассказал Шрот.

Он подчеркнул, что президент Польши очень поддерживает Украину, «когда речь идет о сохранении ее территориальной целостности, а также о демократическом устройстве».