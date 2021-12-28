В США впервые заселили жильцов в созданный на 3D-принтере дом

В американском штате Вирджиния женщина и ее 13-летний сын стали первыми владельцами жилого дома, построенного с применением технологии 3D-печати, сообщает Корреспондент.

Как передает CNN, строение было возведено в окрестностях города Уильямсберг компанией Alquist в рамках программы по строительству домов для малоимущих, инициированной благотворительной организацией Habitat for Humanity (Дом для человечества).

Площадь одноэтажного здания с тремя спальнями и двумя ванными комнатами составляет более 110 квадратных метров. Фундамент и стены, сделанные из бетона, возвели всего за 12 часов с применением огромного 3D-принтера. Установкой окон, крыши и отделочными работами занималась бригада строителей.

По данным телеканала, применение новейших технологий по меньшей мере на 15% снизило стоимость работ при постройке здания. При этом цену нового жилья, взятого семьей в ипотеку, не называют.