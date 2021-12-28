Дозы Pfizer и Moderna действуют на Омикрон слабее, чем на Дельту

Японские ученые в ходе исследований обнаружили, что две дозы COVID-вакцин Pfizer и Moderna гораздо менее эффективны против штамма Омикрон, чем против Дельты.﻿, сообщает Укринформ.

«Группа специалистов под руководством профессора Катаяма Кадзухико из Университета Китасато измерила уровни нейтрализующих антител в культивированных клетках, взятых из образцов крови двенадцати человек, прошедших полную вакцинацию … Шесть образцов были взяты у людей, получивших две дозы вакцины Pfizer, остальные шесть - у тех, кто вакцинировался препаратом Moderna» , - говорится в сообщении агентства NHK.

Как отмечается, уровни антител в образцах, взятых у людей, вакцинированных три месяца назад препаратом Pfizer, против варианта Омикрон были в среднем на 72% ниже уровней против варианта Дельта. Уровни в образцах тех, кто три месяца назад получил вторую дозу вакцины Moderna, были в среднем ниже на 82%.

Впрочем, по словам профессора, возглавляющего группу исследователей, результаты этого лабораторного эксперимента не означают, что вакцины совершенно неэффективны против Омикрон-штамма. При этом, добавляет NHK, Катаяма призвал полностью прошедших вакцинацию продолжать соблюдать основные меры профилактики инфекции.