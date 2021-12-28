На Киевщине легковушка влетела в дерево: погиб подросток

Под Белой Церковью легковое авто ВАЗ-2109 врезалось в дерево, в результате чего погиб пассажир - 14-летний парень, сообщает Корреспондент.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, дорожное происшествие случилось вечером 27 декабря. Об аварии проинформировал полицию водитель транспортного средства - 34-летний дядя погибшего.

На месте ДТП медики констатировали смерть ребенка. Мужчину спасатели деблокировали из авто, после чего его с травмами разной степени тяжести отправили в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливает следствие. Согласно фото, машина влетела в дерево, из-за чего была сильно повреждена - она буквально осталась без крыши.