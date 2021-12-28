Подсчитан ущерб от наиболее серьезных природных катастроф в 2021

Десять природных бедствий, нанесших наибольший ущерб в мире за 2021 год, привели к экономическим потерям на сумму более $170 млрд, свидетельствуют данные ежегодного доклада благотворительной организации "Христианская помощь", сообщает Интерфакс-Украина.

"Ущерб от климатических изменений был серьезным в этом году как с точки зрения потрясающих финансовых потерь, так и с точки зрения гибели и вынужденных перемещений людей во всем мире", - цитирует The Hill слова автора доклада Кэтрин Крамер.

В докладе отмечается, что в 2021 году ущерб от 10 самых серьезных катастроф оказался на $20 млрд больше, чем ущерб от 10 подобных катастроф годом ранее.

Также в докладе отмечается, что эти данные рассчитаны только для убытков, подлежащих страховому возмещению, поэтому реальный ущерб может быть намного выше. В то же время The Hill объясняет, что финансовые потери от стихийных бедствий обычно оказываются более высокими в более богатых странах из-за страховок и более высокой стоимости недвижимости.

Три наиболее убыточных катастрофы из десяти произошли в США и Европе. Наиболее мощным стихийным бедствием стал ураган "Ида", обрушившийся в августе на юг и восток США. Ущерб от него составил $65 млрд.

На втором месте идут наводнения в Европе в июле – $43 млрд, а на третьем оказался февральский снежный шторм в Техасе – $23 млрд.