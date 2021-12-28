Климатологи обнаружили новый тип погодных условий, который существует в основном в одной конкретной части мира: этот уникальный тип шторма случается над западной частью Индийского океана, сообщает Новое время.

Эти природные явления представляют собой компактные, медленно движущиеся, богатые влагой бассейны. Исследователи из США назвали их атмосферными озерами.

Климатологи Брайан Мейпс и Вей-Мин Цай из Университета Майами сделали это открытие, изучая погодные условия над Индийским океаном. По их словам, этот регион не привлекает большого внимания метеорологов. Исследователи специально изучили повседневные модели дождя и водяного пара для этого района.

В отличие от большинства штормов, озера образуются из-за концентрации водяного пара, достаточно плотной, чтобы вызвать дождь.

«Эти паровые тела иногда дрейфуют на запад над восточноафриканским побережьем, принося дожди в эту полузасушливую зону», — объяснили ученые на заседании Американского геофизического союза.

Эти структуры несут в себе большой объем воды — по расчетам ученых, количества влаги достаточно, чтобы образовать лужу глубиной несколько сантиметров и шириной примерно 1000 километров. Все «атмосферные озера» движутся на запад и потом проливаются дождем в прибрежных районах.

Команда изучила спутниковые данные за пять лет в Индийском океане и нашла 17 атмосферных озер, которые продержались над океаном дольше шести дней. Они образовывались в любое время года обычно в пределах 10 градусов от экватора.

Исследователи говорят, что они могут образовываться и дальше от экватора, и эти озера иногда превращаются в тропические циклоны.

Команда планирует продолжить изучение атмосферных озер, чтобы определить, могут ли они встречаться в других частях мира и как на них может повлиять изменение климата.