Украинский клуб оштрафовали за интервью на русском

КДК УАФ оштрафовал ровенский Верес за нарушение пункта регламента, который обязывает давать флеш-интервью на государственном языке, сообщает Сегодня.

Нарушение пункта регламента чемпионата Украины, который обязывает давать флеш-интервью на государственном языке, было зафиксированном после матча 17-го тура УПЛ Верес – Динамо 0:3, состоявшегося 4 декабря в Луцке.

О штрафе от контрольно-дисциплинарного комитета УАФ сообщил официальный сайт ровенского Вереса.

Отныне представители Вереса будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне, клуб готов организовать курсы по изучению украинского.

Такое решение не касается представителей клуба, являющихся гражданами других государств.