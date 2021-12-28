Рецепт чая, который растопит лишние килограммы

Чтобы облегчить свой вес, можно пить чай, который растопит лишние килограммы. В его состав входят несколько компонентов, и готовится он самостоятельно дома, сообщает Rsute.ru.

В состав чая, входят продукты, благотворно влияющие на организм. Их союз дает возможность бороться с весом. По отдельности компоненты чая имеют более слабое действие, а в комплексе дают хороший результат.

Что нужно для чая:

свежий корень имбиря – 2 ст. л. (тертый);

листовой зеленый чай – 1 десертная ложка;

сок свежего лимона – 2 ст. л. (или соответственно 2-3 кружочка);

мед – 1 десертная ложка;

вода кипяченая – 1,5 литра;

мята – по желанию.

Приготовление:

взять термос – в нем удобно заварить чай, настаивать, и потом всегда можно пить горячий;

сложить все ингредиенты в него;

залить кипяченой водой и перемешать;

содержимое термоса настоять 30 минут.

Чай можно пить на протяжении дня, но прекратить его употреблять перед сном. Имбирь имеет свойство тонизировать, что плохо скажется на качестве отдыха, а зеленый чай может действовать, как мочегонное средство. Мяту в чай добавляют для того, чтобы перебить остроту, которую дает имбирь.