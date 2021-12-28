Рецепт чая, который растопит лишние килограммы
Чтобы облегчить свой вес, можно пить чай, который растопит лишние килограммы. В его состав входят несколько компонентов, и готовится он самостоятельно дома, сообщает Rsute.ru.
В состав чая, входят продукты, благотворно влияющие на организм. Их союз дает возможность бороться с весом. По отдельности компоненты чая имеют более слабое действие, а в комплексе дают хороший результат.
Что нужно для чая:
- свежий корень имбиря – 2 ст. л. (тертый);
- листовой зеленый чай – 1 десертная ложка;
- сок свежего лимона – 2 ст. л. (или соответственно 2-3 кружочка);
- мед – 1 десертная ложка;
- вода кипяченая – 1,5 литра;
- мята – по желанию.
Приготовление:
- взять термос – в нем удобно заварить чай, настаивать, и потом всегда можно пить горячий;
- сложить все ингредиенты в него;
- залить кипяченой водой и перемешать;
- содержимое термоса настоять 30 минут.
Чай можно пить на протяжении дня, но прекратить его употреблять перед сном. Имбирь имеет свойство тонизировать, что плохо скажется на качестве отдыха, а зеленый чай может действовать, как мочегонное средство. Мяту в чай добавляют для того, чтобы перебить остроту, которую дает имбирь.