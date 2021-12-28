Microsoft признала новые проблемы Windows 11

Авторы Windows 11 признали распространенную проблему с цветопередачей. Об этом сообщает издание Windows Latest, сообщает Лента.Ру.

Журналисты медиа отметили, что многие пользователи пожаловались на проблему, когда в некоторых программах на Windows 11 цвет отображается некорректно. Сперва специалисты связали это с ошибкой конкретных приложений, однако спустя какое-то время представители Microsoft заявили, что проблема связана с Windows 11.

"Обновление сторонних приложений в большинстве случаев не поможет" , — отметили журналисты.

Как оказалось, неполадки были связана с неправильной обработкой информации с помощью API Win32. Проблема была обнаружена при использовании популярных графических редакторов и программ для отображения фотографий. Из-за ошибки система могла отображать белые цвета изображений с ярко-желтым оттенком.

Специалисты корпорации отметили, что инженеры должны будут подкорректировать параметры цветовых профилей. Исправляющее ошибку обновление должно выйти в ближайшее время.

В начале декабря пользователи Windows 11 заметили, что операционная система нового поколения может замедлять работу SSD-накопителей. Ошибку обнаружили еще на стадии бета-тестирования Windows, однако в компании, видимо, не смогли решить проблему за несколько месяцев.