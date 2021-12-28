Сколько авто в Украине продается в лизинг

Ассоциация лизингодателей Украины поделилась результатами работы членов ассоциации по итогам 11 месяцев 2021 года, сообщает Autoconsulting.

В частности, тройкой лидеров по регистрациям новых ТС в Украине являются ОТП Лизинг (41% всех регистраций за период), ULF Finance (19%), и Альфа-Лизинг Украина (11%).

В сегменте подержанных ТС в тройку лидеров вошли компании Автокредит Плюс (51%), ULF Finance (25%) и Авентус Лизинг (15%).

78% всех ТС, зарегистрированных членами Ассоциации за указанный период – легковые автомобили. Самыми популярными легковыми автомобилями со стабильностью остаются автомобили марки Renault. Доля этой марки составила 17%. В пятерку самых популярных марок также попали: Toyota (10%), Peugeot (10%), Skoda (9%) и VW (6%).

Вне сегмента легковых автомобилей около 9% регистраций транспортных средств пришлось на грузовые автомобили, а еще 5% - на легкие коммерческие транспортные средства. Остальные сегменты имели долю менее 5%.

Всего же, члены Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей» зарегистрировали 15,1% всех легковых автомобилей и 8,5% всех легких коммерческих автомобилей, приобретенных в Украине.

По подсчетам Ассоциации, на рынке произошло 40% роста объемов регистраций транспортных средств (ТС) лизинговыми компаниями в течение ноября текущего года по сравнению с прошлым, и 21% за одиннадцать месяцев этого года. Лизинговые компании все еще удерживают высокие темпы роста этого сегмента рынка.

Среди зарегистрированных в течение 11 месяцев ТС 63% – это новые авто, и 37% – подержанные. На условиях финансового лизинга предоставлялось 91% ТС, на условиях оперативного – 9%.

Уровень проникновения лизинга в сегмент легковых автомобилей составил 15,1% в течение одиннадцати месяцев этого года, что сопоставимо с уровнем прошлого года. Это указывает на то, что рост профинансированных в лизинг легковых автомобилей в значительной степени вызван увеличением объемов приобретения автомобилей в целом. В то же время уровень проникновения в сегмент легких коммерческих авто еще в начале года составлял 6,5% и соответственно вырос на 2 процента в течение одиннадцати месяцев.