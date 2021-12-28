Продукты, которые помогают вывести никотин из организма

Из-за никотина, как говорят эксперты, организм может испытывать витаминный дефицит, в результате чего иммунитет будет ослаблен и ему сложнее будет бороться с различными заболеваниями. Поэтому людям, которые курят сигареты, рекомендуют добавить в рацион продукты, способные быстро выводить никотин, сообщает Комментарии.

Американские специалисты говорят, что ослабить вред курения можно с помощью брокколи и цветной капусты. Дело в том, что эти овощи в своем составе содержат сульфорафан, который защищает клетки и восстанавливает иммунитет, а также это одни из немногих продуктов, восстанавливающих работу белка Nrf2. Этот белок, как сообщают исследователи, является "хранителем здоровья", а у курильщиков он заметно снижается.

Кроме того, брокколи и цветная капуста богаты на витамины С, В и В5, которые отвечают за важные процессы в человеческом организме. Употребляя овощи, вы не только пополняете запасы ценных микроэлементов в организме, но и повышаете метаболизм.