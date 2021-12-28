Южная Корея одобрила использование таблеток Pfizer для лечения COVID-19

Власти Южной Кореи одобрили для экстренного применения таблетки от коронавируса COVID-19 компании Pfizer Inc, сообщает Интерфакс-Украина.

Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи провело заседание группы экспертов, которые пришли к выводу, что препарат Paxlovid следует использовать для лечения коронавируса.

Согласно выводам ведомства, первоначальные данные испытаний препарата показали, что он значительно снижает риск госпитализации и летального исхода у пациентов, у которых есть риск перенести заболевание в тяжелой форме.

Paxlovid будут применять для лечения больных старше 12 лет.

На прошлой неделе американский регулятор разрешил использование Paxlovid. Это первое разрешенное лекарство в США от коронавируса в виде таблетки. Все другие лекарства, получившие к настоящему моменту разрешение, требуют внутривенного введения или инъекции.