Украина обсудит с правительством Германии блокирование поставок оружия

Германия в правление Ангелы Меркель заблокировала поставки оружия Украине. Украинские дипломаты будут вести переговоры с новым немецким правительством, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы, безусловно, будем говорить с немцами вообще о теме поставки Украине вооружения как таковой. Меня здесь меньше беспокоит вопрос, как именно это делать, через механизм НАТО или иначе" , - отметил он.

Кулеба назвал этот вопрос принципиальным, потому что никаких ограничений, никаких эмбарго на торговлю оружием с Украиной нет.