РФ заявила о готовности применить армию за рубежом для "защиты своих граждан"
Россия не намерена инициировать военную операцию против Украины, но имеет право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, сообщает Интерфакс.
"Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины", - сказал Косачев в интервью.
Он отметил, что Россия видит, как нагнетается ситуация вокруг Донбасса,
"как Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-Востока военным путем".
"После того как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьёзные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом", - заметил Косачев.
По его словам, одним из оснований, по которым ВС РФ могут оперативно использоваться за рубежом, является защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них.