Во Львове при пожаре в жилом доме погибли три человека

Во Львове вечером в понедельник произошел пожар на первом этаже жилого дома. Погибли три человека.

"27 декабря в 21:33 в городе Львов в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома возник пожар в результате которого погибли три человека. В 22:03 пожар ликвидирован на площади 20 м кв." , – говорится в сообщении ГСЧС.

Указано, что к тушению пожара привлекалось 15 человек и три единицы техники ГСЧС. На месте работала оперативная группа. О причинах пожара информации пока нет.

По данным местных СМИ, пожар произошел в доме на улице Сигнивка, 46а.