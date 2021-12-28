6 признаков словесного насилия в паре, которые нельзя игнорировать

По словам психиатра Анны Юсим, словесное насилие – это насилие, которое включает в себя любые виды оскорблений, в которых используются слова в попытке контролировать, манипулировать или причинять вред другому человеку. И оно может сочетаться или не сочетаться с физическим насилием, сообщает WomanEL.

Как и все формы жестокого обращения, оно может исходить от романтических партнеров, друзей, членов семьи или даже со стороны начальников или коллег. Одна из причин, по которой словесное оскорбление бывает трудно идентифицировать, заключается в том, что оно может выглядеть по-разному. Далее некоторые его признаки.

Сильные споры и крики

Частые сильные ссоры, в которых один человек кричит или ругает другого, являются примером словесного насилия.

Угрозы

Любая угроза считается словесным насилием. Это может означать угрозу вашей физической безопасности, отношениям или даже безопасности обидчика. Например, такие высказывания, как «Если ты бросишь меня, я убью себя», является формой манипуляции.

Газлайтинг

Газлайтинг – это тип словесного насилия, при котором жертва начинает сомневаться в своей адекватности. Манипулятор хочет, чтобы вы думали, что это с вами что-то не так. Пример: «Ты драматизируешь», «Тебе привиделось».

Изоляция

Насильники часто стремятся изолировать своих жертв от друзей и семьи, и это можно сделать одними лишь словами. Пример: «Я не думаю, что твоя семья заботится о твоих интересах». Это может выглядеть как искреннее беспокойство, когда на самом деле речь идёт о создании недоверия и установлении контроля над вами.

Открытые оскорбления

Откровенное оскорбление или нападение – еще один пример словесного насилия.

Снятие с себя вины

Люди, которые совершают словесное насилие, отлично умеют перекладывать вину на кого угодно, кроме самих себя, и особенно на человека, противостоящего им.

Оскорбительные отношения никогда не стоят той боли, которую они причиняют. И если ваше чутье подсказывает вам, что что-то не так, доверяйте этому чувству.