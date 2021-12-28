Toyota Land Cruiser 300 подготовили к настоящему бездорожью

Все поколения Toyota Land Cruiser пользуются стабильным спросом в Австралии. Местное тюнинг-ателье TJM представило пакет внедорожных обновлений для нового поколения – модели Land Cruiser 300, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Японский внедорожник получил металлические силовые бамперы со встроенной сминаемой зоной, которая позволяет функционировать датчикам подушек безопасности и системы предотвращения столкновений в стандартном режиме. Спереди также расположилась лебедка, рассчитанная на усилие до 8000 кг. Алюминиевые пластины на днище кузова призваны защитить коробку передач, картеры двигателя и мостов от пней и камней.

Багажник на крыше снабдили светодиодной люстрой дальнего света, а также необходимым снаряжением. Благодаря новым амортизаторам, измененной геометрии рычагов и шинам большего внешнего диаметра внедорожник прибавил в дорожном просвете.

Интересно, что тюнеры из TJM дорабатывают Land Cruiser 300 исключительно с 3,3-литровым турбодизелем V6 мощностью 309 л.с. Крутящий момент передается на все четыре колеса через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач.