В течение многих лет диетологи клялись, что управление весом сводится к простому уравнению: меньше есть, больше худеть. Но не все так просто. Дело в том, что одной из главных причин, почему бывает сложно похудеть, есть гормоны, сообщает Країна здоров'я.

Гормоны способны повлиять на ваши усилия для понижения веса, и можно заставить их работать на себя. Что происходит с гормонами, когда вы худеете?

Не перестаете думать о еде. Во всем виноват грелин – гормон, производимый в желудке и отвечающий за снабжение энергии организма. Он срабатывает, когда вы долго не ели, посылая сигналы голода мозга. Этот гормон резко растет, когда теряете вес, что приводит к болезненному голоду.

Трудно остановиться, когда ешь. Чувством сытости управляет лептин, производимый в жировых клетках. Когда жир начинает истощаться, в дело вмешивается этот гормон, поэтому трудно понять, когда нужно перестать есть.

Метаболизм замедляется. Гормоны влияют на сжигание калорий. Когда их уровень падает при похудении, метаболизм тоже часто замедляется.

Живот может увеличиться. Это парадокс, но несколько исследований показали, что диеты (особенно голодание) повышают уровень кортизола, гормона стресса, направляющего жир в живот. Кроме того, высокий уровень кортизола также расщепляет мышцы, сжигающие калории, добавляя еще один удар вашему метаболизму.

По словам американского диетолога Карен Ансел, ограничительные диеты усложняют процесс похудения, заставляя гормоны работать в режиме защиты и накапливать жир. Поэтому она рекомендует соблюдать такой режим питания, как средиземноморская диета и DASH, которые являются лучшими вариантами, чтобы жить более здоровой жизнью.