LG готовит необычный ноутбук с тремя дисплеями

Появилась свежая информация о необычном ноутбуке, над которым работают в недрах LG, сообщает УНИАН.

Помимо привычного экрана на наружной стороне откидной крышки в ноутбуке предусмотрено два вспомогательных дисплея, расположенных с обеих сторон физической клавиатуры, сообщает издание MySmartPrice.

Согласно толкованию, оба вспомогательных экрана – сенсорные. Это позволит задействовать один из них в качестве тачпада или для отображения цифровых клавиш, а второй настроить как функциональную панель для воспроизведения дополнительных элементов управления или калибровки конкретного приложения.

При этом над клавиатурой расположивается громадная полупустая область. Журналисты предполагают, что корейские специалисты продемонстрировали ранний прототип устройства: вероятно, в будущем в данной нише можно будет расположить еще один экран, тачпад или мощную аудиосистему.

Еще одной характеристической особенностью концептуального гаджета назвали специальный шарнир, который приподнимает заднюю часть устройства в то время, когда лэптоп раскрыт. Это улучшает вентиляцию устройства.

LG делает ноутбук с тремя дисплеями, а возможно, и с четырьмя / фото LG

Теперь осталось дождаться начала выставки CES 2022 (4 января), где могут появиться новые подробности об устройстве.

Кстати, на ней же компания представит свой первый геймерский ноутбук. Устройство будет поставляться с новейшими чипами Intel 11-го поколения и топовой графикой NVIDIA RTX 3080.