На горе Поп Иван установлена высокая лавинная опасность

Спасатели определили высокую степень лавинной опасности и установили предупредительные таблички на горе Поп Иван, передает пресс-служба ГСЧС.

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    По данным теста можно было определить значительную лавинную опасность 3-степени. Однако с обилием выпавшего за минувшие дни снега на экстремальных крутых склонах наблюдается высокая лавинная опасность. Местами от 40-60 см нового снега, сообщает ГСЧС.

    В целях безопасности спасатели установили предупредительные таблички на лавиноопасных участках маршрута на подъеме г. Поп Иван Черногорский.

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    Также на маршруте спасатели приступили к установке дополнительных арматурных палок на зимний сезон, которые весной демонтируются.

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