Двое граждан Украины попали в смертельное ДТП в Словакии

В Собранецком районе Словакии произошло ДТП, жертвами которого стали двое граждан Украины, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Находясь за рулем Seat Leon, 42-летняя украинка не справилась с управлением во время поворота, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и врезался в бетонное ограждение.

В результате аварии женщина, а также ее 20-летний пассажир получили тяжелые травмы, от которых скончались на месте происшествия.