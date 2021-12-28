Двое граждан Украины попали в смертельное ДТП в Словакии
В Собранецком районе Словакии произошло ДТП, жертвами которого стали двое граждан Украины, сообщает Новое время.
Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Находясь за рулем Seat Leon, 42-летняя украинка не справилась с управлением во время поворота, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и врезался в бетонное ограждение.
В результате аварии женщина, а также ее 20-летний пассажир получили тяжелые травмы, от которых скончались на месте происшествия.