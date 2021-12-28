В Украине создан самый дорогой автомобильный прицеп

Полуприцеп украинского производителя TAD создан для перевозки трамваев. Над созданием уникального для нашей страны полуприцепа трудились специалисты из города Волочиск Хмельницкой области, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Новый прицеп получил встроенные железнодорожные пути стандартной колеи. Наличие такой платформы позволяет трамваю фактически своим ходом заезжать и съезжать с прицепа, не используя подъемные краны. Лишь в некоторых случаях при разгрузке может понадобиться помощь другого трамвая-тягача.

Прицеп рассчитан на перевозку трамваев или вагонов весом 40-50 тонн. Полуприцеп имеет восемь осей с двойной ошиновкой. Выдвижная рама в обеих частях конструкции позволяет доставлять грузы длиной до 33 м.

Сообщается, что цена одного полуприцепа – около полумиллиона евро. Известно, что в ближайшие месяцы "тележка" новой конструкции на себе будет перевозить трамваи "Электрон". Два готовых трамвая уже доставлены, всего же в 2022 году будет привезено еще восемь новых составов.

Раньше для перевозки новых трамваев привлекался специализированный транспорт из Польши, теперь же столь сложные логистические операции будут производиться силами украинской компании с помощью полуприцепа отечественной разработки.