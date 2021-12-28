В Киеве ограбили Alyona Alyona

В Киеве ограбили известную рэпершу Alyona Alyona. У украинской звезды вытянули бумажник из рюкзака, сообщает Обозреватель.

О неприятном инциденте Алена Савраненко сама сообщила в Instagram в формате сторис. Происшествие случилось во вторник, 28 декабря.

Алена показала переписку в соцсети с подписчицей. Неравнодушная интернет-пользовательница рассказала хип-хоп-исполнительнице, что женщина нашла ее красный бумажник на Дорогожичах. Произошло ли это на территории станции столичного метрополитена или на улице возле нее, не уточняется.

Украинскую рэпершу Alyona Alyona ограбили
Украинскую рэпершу Alyona Alyona ограбили. Источник: Instagram @alyona.alyona.official

Внутри кошелька остались карточки артистки, которые и помогли определить, кому принадлежит вещь. Вероятно, наличные деньги из бумажника пропали, хотя артистка этого не уточнила.

Примечательно, что подобный случай для 30-летней Alyona Alyona не первый. Ее уже обворовали подобным образом год назад.

"Вот такое утречко. Год назад тоже бумажник вытягивали. Что-то меня жизнь ничему не учит", – написала звезда.

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