В Киеве ограбили Alyona Alyona

В Киеве ограбили известную рэпершу Alyona Alyona. У украинской звезды вытянули бумажник из рюкзака, сообщает Обозреватель.

О неприятном инциденте Алена Савраненко сама сообщила в Instagram в формате сторис. Происшествие случилось во вторник, 28 декабря.

Алена показала переписку в соцсети с подписчицей. Неравнодушная интернет-пользовательница рассказала хип-хоп-исполнительнице, что женщина нашла ее красный бумажник на Дорогожичах. Произошло ли это на территории станции столичного метрополитена или на улице возле нее, не уточняется.

Украинскую рэпершу Alyona Alyona ограбили. Источник: Instagram @alyona.alyona.official

Внутри кошелька остались карточки артистки, которые и помогли определить, кому принадлежит вещь. Вероятно, наличные деньги из бумажника пропали, хотя артистка этого не уточнила.

Примечательно, что подобный случай для 30-летней Alyona Alyona не первый. Ее уже обворовали подобным образом год назад.