Наводнение в Бразилии: 100 городов объявили чрезвычайное положение
В результате мощных ливней на северо-востоке Бразилии в штате Баия погибли не менее 20 человек, еще 358 пострадали, сообщает Корреспондент.
Указано, что стихия затронула в общей сложности уже 470 тысяч человек. В 100 из 116 городов штата объявили чрезвычайное положение.
Непрекращающиеся дожди привели к обрушению мостов и десятков домов, а также наводнениям и материальному ущербу, который еще не подсчитан.
По данным бразильского Национального института метеорологии, мощные ливни, идущие с ноября на юге штата Баия, продлятся до января.
Штаты Мараньян, Сеара и Сан-Паулу объявили, что направят спасателей на помощь пострадавшим районам.