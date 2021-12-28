Кабмин уволил замминистра образования Гарбарука

Заместитель министра образования Украины Игорь Гарбарук был уволен Кабинетом министров по собственному желанию.

Об этом на своем Телеграм-канале﻿ сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина.

"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", – написала нардеп.

Пока причины такого решения неизвестны.

За несколько дне до увольнения Гарбарук попал в скандал из-за откровенного наряда своей помощницы Кристины Тишкун, несоответствующий мероприятию, на котором они вместе присутствовали, а именно – визиту во Львовскую мэрию.